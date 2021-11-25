В МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией
- РИА Новости
«Президент Сербии Александр Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Селакович.
Как подчёркивается, данное соглашение демонстрирует «взаимопонимание и дружбу обеих стран».
Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.
Сербский лидер также заявлял, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.