В МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией

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Соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.
В МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией
  • РИА Новости

«Президент Сербии Александр Вучич заключил историческое соглашение о цене на газ с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Селакович.

Как подчёркивается, данное соглашение демонстрирует «взаимопонимание и дружбу обеих стран».

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.

Сербский лидер также заявлял, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.

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