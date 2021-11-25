Россия продлила Сербии цену на газ в $270 за тысячу кубов на следующие шесть месяцев
- РИА Новости
Об этом он сказал после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Сербия на следующие шесть месяцев получит газ по $270 за 1 тыс. куб. м», — цитирует Вучича РИА Новости.
Как отмечает агентство, в настоящий момент Сербия также получает газ по цене $270 за 1 тыс. куб. м, однако данный контракт истекает в конце года.
Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.
Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе.