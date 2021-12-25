Вучич намерен попросить у Путина продать Сербии дополнительный газ

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что попросит российского президента Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов природного газа. Он заявил об этом в эфире телеканала TV Prva.

«Буду просить новые объёмы газа», — приводит РИА Новости заявление Вучича.

Он добавил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 26 декабря.

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.

В МИД Сербии назвали историческим соглашение о поставках газа, которое заключили Путин и Вучич.

По словам Вучича, Сербия смогла сэкономить примерно €1 млрд благодаря выгодной цене на газ, установленной Россией.