Вучич намерен попросить у Путина продать Сербии дополнительный газ

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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что попросит российского президента Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов природного газа. Он заявил об этом в эфире телеканала TV Prva.
Вучич намерен попросить у Путина продать Сербии дополнительный газ
  • Reuters
  • © Florion Goga

«Буду просить новые объёмы газа», — приводит РИА Новости заявление Вучича.

Он добавил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 26 декабря.

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.

В МИД Сербии назвали историческим соглашение о поставках газа, которое заключили Путин и Вучич.

По словам Вучича, Сербия смогла сэкономить примерно €1 млрд благодаря выгодной цене на газ, установленной Россией.

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