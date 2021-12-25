Вучич намерен попросить у Путина продать Сербии дополнительный газ
- Reuters
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«Буду просить новые объёмы газа», — приводит РИА Новости заявление Вучича.
Он добавил, что намерен провести телефонный разговор с Путиным 26 декабря.
Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.
В МИД Сербии назвали историческим соглашение о поставках газа, которое заключили Путин и Вучич.
По словам Вучича, Сербия смогла сэкономить примерно €1 млрд благодаря выгодной цене на газ, установленной Россией.