Сербия сэкономила порядка €1 млрд благодаря установленной Россией цене на газ

Сербский президент Александр Вучич в эфире программы «Хит твит» на телеканале «Пинк» заявил, что страна смогла сэкономить примерно €1 млрд благодаря выгодной цене на газ, установленной Россией.

Об этом информирует ТАСС.

«Это экономия для всех граждан Сербии не €300 млн, это минимум €1 млрд», — сказал Вучич.

Он назвал это стратегическим вопросом для страны.

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.

Позднее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим.