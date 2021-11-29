Сербия сэкономила порядка €1 млрд благодаря установленной Россией цене на газ
Об этом информирует ТАСС.
«Это экономия для всех граждан Сербии не €300 млн, это минимум €1 млрд», — сказал Вучич.
Он назвал это стратегическим вопросом для страны.
Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.
Позднее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим.