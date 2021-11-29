Сербия сэкономила порядка €1 млрд благодаря установленной Россией цене на газ

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Сербский президент Александр Вучич в эфире программы «Хит твит» на телеканале «Пинк» заявил, что страна смогла сэкономить примерно €1 млрд благодаря выгодной цене на газ, установленной Россией.

Об этом информирует ТАСС.

«Это экономия для всех граждан Сербии не €300 млн, это минимум €1 млрд», — сказал Вучич.

Он назвал это стратегическим вопросом для страны.

Ранее Вучич заявил, что Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев.

Позднее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим. 

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