МИД России выразил озабоченность из-за японо-американских учений в районе Хоккайдо

Проведение японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо является серьёзным вызовом и потенциальной угрозой безопасности России на Дальнем Востоке, сообщили в российском МИД.

«Японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе о. Хоккайдо», — говорится в заявлении ведомства.

Российские дипломаты подчеркнули, что проведение манёвров вблизи границ государства с учётом масштаба отрабатываемых операций вынуждает рассматривать эти учения «в качестве серьёзного вызова и потенциальной угрозы безопасности страны на Дальнем Востоке».

«Российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учёту российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности», — добавили в российском МИД.

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.