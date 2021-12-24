МИД России выразил озабоченность из-за японо-американских учений в районе Хоккайдо
- Legion-Media
«Японскому дипломату была выражена озабоченность в связи с начавшимися 6 декабря японо-американскими военно-морскими учениями в районе о. Хоккайдо», — говорится в заявлении ведомства.
Российские дипломаты подчеркнули, что проведение манёвров вблизи границ государства с учётом масштаба отрабатываемых операций вынуждает рассматривать эти учения «в качестве серьёзного вызова и потенциальной угрозы безопасности страны на Дальнем Востоке».
«Российская сторона и далее будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учёту российских озабоченностей в сфере безопасности, включая непредоставление японской территории для осуществления совместно с США дестабилизирующей военной активности», — добавили в российском МИД.
В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.