Bloomberg: Россия продолжает наращивать военную технику у границ с Украиной

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Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление специализирующейся на обороне и разведке компании Janes сообщило, что Россия продолжает якобы стягивать военную технику к границам с Украиной.
Bloomberg: Россия продолжает наращивать военную технику у границ с Украиной
  • AP
  • © Kathy Willens

Как отмечается в статье, на снимках с космоса видно ограниченное число военной техники с оборудованием на земле.

Однако Россия, по мнению специалистов Janes, может в кратчайшие сроки усилить группировку с помощью крупных перемещений военных по железной дороге и воздуху.

Ранее американское издание Politico опубликовало «сенсационную» статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя заявления СМИ, отметил, что в Вашингтоне не видят предпосылок к «вторжению» российских войск на Украину.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

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