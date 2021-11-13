В США прокомментировали заявления о якобы «стягивании» российских войск к границам Украины

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Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли прокомментировал заявления западных СМИ, которые сообщили о якобы стягивании российских военных к границам Украины.
В США прокомментировали заявления о якобы «стягивании» российских войск к границам Украины
  • Pixabay

«Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни», — цитирует Милли РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне пристально наблюдают за манёврами российских военных на границе с Украиной.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung заявляла, что Соединённые Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и нескольким странам ЕС из-за якобы наращивания военных сил России близ границы с Украиной.

Также американское издание Politico опубликовало «сенсационную» статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у офиса главы государства нет такой информации.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

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