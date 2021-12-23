Уполномоченный МИД России по правам человека Лукьянцев раскритиковал действия Польши на границе

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Польша своими действиями на границе с Белоруссией в отношении мигрантов нарушает положения договоров в сфере защиты прав человека, заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Уполномоченный МИД России по правам человека Лукьянцев раскритиковал действия Польши на границе
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости он напомнил о сообщениях в СМИ, где демонстрировалось жестокое применение спецсредств сотрудниками органов правопорядка Польши в отношении мигрантов.

«Если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши», — заявил дипломат.

Лукьянцев подчеркнул, что в мире не обратили должного внимания на заявления, опубликованные комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович об отсутствии полноценного доступа на территорию Польши для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов.

Позже пограничники решили применить водомёты против нелегалов.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.

Потерпевшими от действий польских силовиков на границе с Белоруссией признаны 132 человека.

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