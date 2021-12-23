В МИД России назвали цензурой отключение RT DE от вещания в Германии
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Он подчеркнул, что такие шаги «можно вполне» считать проявлением цензуры.
«Мне кажется, так и надо воспринимать. Но это не первый и не единственный случай, когда существуют определённые санкции, гонения на представителей либо российских либо независимых СМИ, которые соответственно осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определённых кругах на Западе», — сказал Лукьянцев, отвечая на вопрос, можно ли считать блокировку RT DE проявлением цензуры.
16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE.
22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с телеканалом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.