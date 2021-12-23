В МИД России назвали цензурой отключение RT DE от вещания в Германии

Блокировка YouTube-канала RT DE в день его запуска и последующее отключение канала от телевещания являются проявлением цензуры со стороны Германии, заявил РИА Новости уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Он подчеркнул, что такие шаги «можно вполне» считать проявлением цензуры.

«Мне кажется, так и надо воспринимать. Но это не первый и не единственный случай, когда существуют определённые санкции, гонения на представителей либо российских либо независимых СМИ, которые соответственно осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определённых кругах на Западе», — сказал Лукьянцев, отвечая на вопрос, можно ли считать блокировку RT DE проявлением цензуры.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT заявил о возможности зеркального ответа российской стороны на ситуацию с телеканалом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.