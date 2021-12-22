Глава ВОЗ ожидает, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса.

«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус, у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своём заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что главное — применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении.

Гебрейесус заявил, что порядка 3,5 млн человек умерли от коронавируса в 2021 году.

Он также отметил, что «бездумные» кампании по бустерной вакцинации в мире усугубляют неравенство.