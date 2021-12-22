Глава ВОЗ ожидает, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии коронавируса.
Глава ВОЗ ожидает, что 2022 год должен стать завершающим для пандемии
  • © Kyodo/Newscom
  • Legion-Media

«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус, у нас есть лучшие средства. И поэтому есть надежда. Поэтому в своём заявлении я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 году», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что главное — применять те эффективные средства, которые имеются в распоряжении.

Гебрейесус заявил, что порядка 3,5 млн человек умерли от коронавируса в 2021 году.

Он также отметил, что «бездумные» кампании по бустерной вакцинации в мире усугубляют неравенство.

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