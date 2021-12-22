В ВОЗ заявили, что кампании по бустерной вакцинации усугубляют неравенство
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«Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) пришла к выводу, что иммунизация должна сфокусироваться на сокращении смертей и серьёзного течения болезней, а также выразила озабоченность, что бездумные программы по бустерной иммунизации усугубят неравенство в мире», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что порядка 20% всех доз вакцин, которые ежедневно распределяются в мире, приходится на бустерные дозы.
Ранее Гебрейесус заявил, что порядка 3,5 млн человек умерли от коронавируса в 2021 году.