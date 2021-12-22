Глава ВОЗ: порядка 3,5 млн человек умерли от коронавируса в 2021 году

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что порядка 3,5 млн человек умерли от коронавируса в 2021 году.

«В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней», — цитирует его ТАСС.

По словам Гебрейесуса, от коронавируса в этом году умерло больше людей, чем «суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулёза в 2020 году».

Ранее медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил, что риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше.

В российском оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией по итогам совместной миссии учёных России и ЮАР заявили, что омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется среди молодых пациентов, особенно среди детей.