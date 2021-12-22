Член Общественной палаты Данюк назвал актом цензуры ситуацию с RT DE

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

«На мой взгляд, это акт откровенной цензуры, попытки запретить альтернативные СМИ, альтернативную точку зрения. Самое главное, это противоречит тем законам, на которые постоянно европейские СМИ ссылаются», — пояснил Данюк.

Он также добавил, что «нужно отдать должное» редакции RT, которая пытается всеми возможными в настоящий момент инструментами коммуникации донести информацию до конечного потребителя.

«До зрителя, который очень некомфортно себя чувствует внутри Европы, потому что находится в информационном коконе», — заключил эксперт.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.