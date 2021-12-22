Член Общественной палаты Данюк назвал актом цензуры ситуацию с RT DE

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Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Член Общественной палаты Данюк назвал актом цензуры ситуацию с RT DE
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это акт откровенной цензуры, попытки запретить альтернативные СМИ, альтернативную точку зрения. Самое главное, это противоречит тем законам, на которые постоянно европейские СМИ ссылаются», — пояснил Данюк.

Он также добавил, что «нужно отдать должное» редакции RT, которая пытается всеми возможными в настоящий момент инструментами коммуникации донести информацию до конечного потребителя.

«До зрителя, который очень некомфортно себя чувствует внутри Европы, потому что находится в информационном коконе», — заключил эксперт.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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