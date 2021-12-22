Член Общественной палаты Данюк назвал актом цензуры ситуацию с RT DE
- РИА Новости
«На мой взгляд, это акт откровенной цензуры, попытки запретить альтернативные СМИ, альтернативную точку зрения. Самое главное, это противоречит тем законам, на которые постоянно европейские СМИ ссылаются», — пояснил Данюк.
Он также добавил, что «нужно отдать должное» редакции RT, которая пытается всеми возможными в настоящий момент инструментами коммуникации донести информацию до конечного потребителя.
«До зрителя, который очень некомфортно себя чувствует внутри Европы, потому что находится в информационном коконе», — заключил эксперт.
Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.