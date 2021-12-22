В Совфеде назвали нарушением международного права действия ФРГ в отношении RT DE

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
В Совфеде назвали нарушением международного права действия ФРГ в отношении RT DE
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Ковитиди выразила уверенность в том, что за нарушение норм международного права необходимо отвечать материально.

«Неправомерное снятие RT DE с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В грубо противоречит нормам международного права, в частности Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Вследствие чего указанный европейский оператор, а также понудивший его к снятию немецкий медиарегулятор MABB обязаны возместить причинённый ущерб, лучше в добровольном порядке, поскольку в противном случае указанное нарушение законодательства принесёт ещё и серьёзные репутационные риски», — подчеркнула сенатор.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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