В Совфеде назвали нарушением международного права действия ФРГ в отношении RT DE
- © RT DE
Ковитиди выразила уверенность в том, что за нарушение норм международного права необходимо отвечать материально.
«Неправомерное снятие RT DE с платформы европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В грубо противоречит нормам международного права, в частности Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Вследствие чего указанный европейский оператор, а также понудивший его к снятию немецкий медиарегулятор MABB обязаны возместить причинённый ущерб, лучше в добровольном порядке, поскольку в противном случае указанное нарушение законодательства принесёт ещё и серьёзные репутационные риски», — подчеркнула сенатор.
Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.