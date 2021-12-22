В Госдуме предложили выработать новый механизм защиты СМИ из-за ситуации с RT DE

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
В Госдуме предложили выработать новый механизм защиты СМИ из-за ситуации с RT DE
  • РИА Новости

Шхагошев подчеркнул, что RT действует «в рамках законодательства».

«Существующие механизмы защиты СМИ не справляются с этой ситуацией. Давно пора призвать все силы... Раз не могут обеспечить СМИ свободную работу, пора предлагать уже новые правила. Надо выработать новый механизм, даже международные структуры, которые бы позволили СМИ реально функционировать», — считает парламентарий.

Депутат добавил, что Россия могла бы выступить с такой инициативой. 

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

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