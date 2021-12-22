Глава СЖР назвал политической цензурой ситуацию с RT DE
- РИА Новости
«Увы, немецкие власти стараются всеми силами не допустить иную точку зрения в своём информационном пространстве, откровенно нарушая все принципы свободы слова и распространения информации. Это откровенная цензура, можно даже сказать «спутниковая цензура». По-моему, такого ещё не было, чтобы каналы снимали с европейских спутников по политическим причинам. То есть это откровенная политическая цензура. Притом что немецкие СМИ свободно работают в российском информационном пространстве и против них не применяется никаких санкций», — сказал Соловьёв.
Он отметил, что СЖР будет обращаться по этому поводу к коллегам из Международной федерации журналистов и в правозащитные международные организации.
«Чтобы обратить внимание на подобные вопиющие факты нарушения свободы слова и политической цензуры», — добавил собеседник RT.
Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.