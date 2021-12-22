Глава СЖР назвал политической цензурой ситуацию с RT DE

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

«Увы, немецкие власти стараются всеми силами не допустить иную точку зрения в своём информационном пространстве, откровенно нарушая все принципы свободы слова и распространения информации. Это откровенная цензура, можно даже сказать «спутниковая цензура». По-моему, такого ещё не было, чтобы каналы снимали с европейских спутников по политическим причинам. То есть это откровенная политическая цензура. Притом что немецкие СМИ свободно работают в российском информационном пространстве и против них не применяется никаких санкций», — сказал Соловьёв.

Он отметил, что СЖР будет обращаться по этому поводу к коллегам из Международной федерации журналистов и в правозащитные международные организации.

«Чтобы обратить внимание на подобные вопиющие факты нарушения свободы слова и политической цензуры», — добавил собеседник RT.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.