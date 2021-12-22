Сенатор Косачёв осудил действия немецкого медиарегулятора в отношении RT DE

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

«Это противодействие альтернативным источникам информации, которые выпадают из так называемого западного мейнстрима. Поскольку это ограничивает свободу распространения информации, то это уже посягательство на свободу слова, на свободу прессы, свободу убеждений и на все остальные мыслимые и немыслимые свободы. Это радикальнейшим образом расходится с теми ценностями, которые декларирует Запад, в данном случае Германия», — сказал Косачёв.

Он отметил, что «явление носит системный характер».

«Мы видим, с какими проблемами RT сталкивается в ряде других стран Запада. Поэтому делать вид, что кто-то просто нарушил узкую ведомственную инструкцию и просто должен что-то поправить в своей практике вещания, было бы в высшей степени наивно. Если RT что-то где-то поправит, обязательно найдутся другие поводы, чтобы придраться и чтобы не допустить своих собственных слушателей и зрителей, всех тех, кто пользуется СМИ, к альтернативным источникам информации и не дать им включить мозг», — добавил вице-спикер.

По его мнению, система, выстроенная на Западе, служит «машиной для промывания мозгов».

«Это машина для промывания мозгов и формирования общественного мнения. Где Россия — это угроза, а коллективный Запад — единственный источник правды, мира и добра», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

Российский телеканал считает данные действия незаконными.