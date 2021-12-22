МИД России: действия США усугубляют ситуацию в Афганистане

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Действия США усугубляют ситуацию в Афганистане, считает замглавы МИД России Олег Сыромолотов. По его словам, вместо признания ошибок американцы взялись за «финансовый рычаг» продавливания требований к «Талибану»*.
МИД России: действия США усугубляют ситуацию в Афганистане
  • © Anadolu Agency
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«К сожалению, действия США и их партнёров лишь усугубляют ситуацию. Вместо признания ошибок и отказа от диктата, они взялись за финансовый рычаг продавливания своих требований в отношении движения талибов», — сказал он в видеообращении к участникам Второго международного семинара по вопросам борьбы с терроризмом.

При этом борьба с терроризмом и наркопреступностью «сознательно задвигаются на второй план», добавил он.

«В отличие от такого неконструктивного подхода, Россия и её партнёры последовательно проводят линию на укрепление открытого диалога в сфере контртеррора на основе соблюдения принципов Устава ООН, резолюций СБ ООН, универсальных антитеррористических конвенций и глобальной контртеррористической стратегии ООН при одновременном признании за государствами и их компетентными органами главной роли в противодействии терроризму и экстремизму», — цитирует замминистра РИА Новости.

В ноябре постпред России при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что проблемы в Афганистане невозможно решить без разморозки афганских средств на счетах в международных структурах.

В Белом доме отмечали, что правительство США пока не планирует размораживать активы центрального банка Афганистана.

Президент России Владимир Путин предложил подумать о поэтапной разморозке средств Афганистана в международных структурах.

Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует страну, к тому, чтобы «зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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