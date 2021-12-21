Путин заявил Макрону о притеснениях RT во Франции

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал RT во Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин обратил внимание на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today», — говорится в сообщении.

К тому же российский лидер выразил надежду «на предоставление RT таких же возможностей для работы без какой-либо дискриминации, которые обеспечиваются французским СМИ в России».

В ноябре руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.