Путин: предложения России о гарантиях безопасности не являются ультиматумом

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Предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.
Путин: предложения России о гарантиях безопасности не являются ультиматумом
  • РИА Новости

RT вёл трансляцию.

«Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — заявил Путин.

Ранее он рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

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