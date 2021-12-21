Путин: предложения России о гарантиях безопасности не являются ультиматумом
- РИА Новости
RT вёл трансляцию.
«Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — заявил Путин.
Ранее он рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.