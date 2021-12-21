Путин: предложения России о гарантиях безопасности не являются ультиматумом

Предложения России по гарантиям безопасности не являются ультиматумом западным странам, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

RT вёл трансляцию.

«Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — заявил Путин.

Ранее он рассказал, что президенту США Джо Байдену принадлежала идея назначить ответственных за переговоры о гарантиях безопасности между Россией и США.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.