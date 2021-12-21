Глава делегации Гаврилов заявил, что сроки ответа по гарантиям безопасности не назывались

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что сроки ответа по гарантиям безопасности не назывались.
Глава делегации Гаврилов заявил, что сроки ответа по гарантиям безопасности не назывались
  • ©RusArmscontrol / Facebook

«Я, честно говоря, не слышал про ультиматум про сроки», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными. По его словам, предложения очень понятны.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

Между тем президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО поддержать бывшие республики СССР, отказавшись выполнить «ультиматум» со стороны России.

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