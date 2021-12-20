Президент Польши Дуда призвал не соглашаться на «ультиматумы» России

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Польский лидер Анджей Дуда в рамках пресс-конференции по итогам встречи с президентами Литвы и Украины в Ивано-Франковской области призвал НАТО поддержать бывшие республики СССР, отказавшись выполнить «ультиматум» со стороны России.
Президент Польши Дуда призвал не соглашаться на «ультиматумы» России
  • Reuters

«Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы», — приводит Интерфакс заявление Дуды.

По его мнению, единственным ответом на такой ультиматум может быть только контрультиматум.

«Если соглашаться на такие ультиматумы, то после этого идёт серьёзная военная агрессия такого государства, и в результате начинается война», — сказал Дуда.

Он выразил уверенность в противостоянии любой политике уступок в отношении России.

По словам польского лидера, «оккупация Крыма нарушает международное законодательство и означает силовое изменение границ Европы».

«Россия должна сделать шаг назад», — резюмировал Дуда.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что переданные российской стороной предложения странам НАТО о гарантиях безопасности являются превентивной мерой.

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