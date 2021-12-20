Президент Польши Дуда призвал не соглашаться на «ультиматумы» России
- Reuters
«Мы не должны соглашаться на такие ультиматумы», — приводит Интерфакс заявление Дуды.
По его мнению, единственным ответом на такой ультиматум может быть только контрультиматум.
«Если соглашаться на такие ультиматумы, то после этого идёт серьёзная военная агрессия такого государства, и в результате начинается война», — сказал Дуда.
Он выразил уверенность в противостоянии любой политике уступок в отношении России.
По словам польского лидера, «оккупация Крыма нарушает международное законодательство и означает силовое изменение границ Европы».
«Россия должна сделать шаг назад», — резюмировал Дуда.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что переданные российской стороной предложения странам НАТО о гарантиях безопасности являются превентивной мерой.