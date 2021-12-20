В МИД России назвали превентивной мерой переданные НАТО предложения по безопасности

Переданные российской стороной предложения странам НАТО о гарантиях безопасности являются превентивной мерой. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Наша реакция — это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае определённого развития или сценариев с нашей стороны будут предприняты определённые шаги, о которых мы сейчас не распространяемся», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что к таким мерам относятся военные шаги или военно-технические решения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона.