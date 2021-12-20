В МИД заявили, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона. Об этом сообщил Интерфакс.
В МИД заявили, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона
  • Reuters

«Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет», — сказал Рябков.

По его словам, российская сторона представила все предложения в разных областях, начиная от стратегической стабильности до виз.

«У них на столе нет ничего, что можно было бы описать словами «должок за Россией», такого нет. Всё предложено американцам», — отметил замглавы МИД.

Также Рябков заявил, что в МИД России ожидают «внятной реакции» от США и Запада по гарантиям безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить