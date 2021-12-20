В МИД заявили, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона. Об этом сообщил Интерфакс.

«Как только к этому будет готов Вашингтон, за нами дело не станет», — сказал Рябков.

По его словам, российская сторона представила все предложения в разных областях, начиная от стратегической стабильности до виз.

«У них на столе нет ничего, что можно было бы описать словами «должок за Россией», такого нет. Всё предложено американцам», — отметил замглавы МИД.

Также Рябков заявил, что в МИД России ожидают «внятной реакции» от США и Запада по гарантиям безопасности.