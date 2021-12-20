В МИД России ожидают «внятной реакции» от США и Запада по гарантиям безопасности

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Россия надеется добиться внятной реакции Запада, в частности Соединённых Штатов, по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД России ожидают «внятной реакции» от США и Запада по гарантиям безопасности
  • Reuters

«Мы выразили надежду, что в русле реализации установок президента у нас получится всё же добиться внятной реакции Запада, прежде всего от США», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, Москва надеется «начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности России в форме двух соглашений, которые взаимосвязаны и не могут быть растащены по кусочкам, по элементам».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия на данный момент не получила субстантивного ответа от стран Запада по переданным ранее российской стороной гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.

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