В Кремле заявили об отсутствии субстантивного ответа от стран Запада по безопасности

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Россия на данный момент не получила субстантивного ответа от стран Запада по переданным ранее российской стороной гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили об отсутствии субстантивного ответа от стран Запада по безопасности
  • Reuters

«Пока рано ещё оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, — это, наверное, позитивный фактор», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков призвал не давать оценок, так как субстантивного ответа от Запада пока не поступало.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.

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