В Кремле заявили об отсутствии субстантивного ответа от стран Запада по безопасности

Россия на данный момент не получила субстантивного ответа от стран Запада по переданным ранее российской стороной гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока рано ещё оценивать. Мы, безусловно, слышали слова, но больше всего со ссылкой на разные источники, о готовности вести обсуждение, — это, наверное, позитивный фактор», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков призвал не давать оценок, так как субстантивного ответа от Запада пока не поступало.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.