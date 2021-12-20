Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными.

«Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьёзна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Ранее Грушко назвал политику открытых дверей противоречащей интересам НАТО, так как это, по его словам, делает альянс уязвимее.