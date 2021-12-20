Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными.
Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными
  • Reuters

«Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьёзна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Ранее Грушко назвал политику открытых дверей противоречащей интересам НАТО, так как это, по его словам, делает альянс уязвимее.

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