Грушко заявил, что предложенные Россией гарантии по безопасности не являются ультимативными
- Reuters
«Абсолютно не считаю их ультимативными. Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьёзна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
Ранее Грушко назвал политику открытых дверей противоречащей интересам НАТО, так как это, по его словам, делает альянс уязвимее.