Грушко заявил об ослаблении НАТО из-за роста числа членов альянса

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал политику открытых дверей противоречащей интересам НАТО, так как это, по его словам, делает альянс уязвимее.
Грушко заявил об ослаблении НАТО из-за роста числа членов альянса
  • AP

«Что такое расширение НАТО? Это политика открытых дверей... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты Москвы.

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