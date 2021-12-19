Грушко заявил об ослаблении НАТО из-за роста числа членов альянса
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«Что такое расширение НАТО? Это политика открытых дверей... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса», — цитирует российского дипломата РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России.
16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты Москвы.