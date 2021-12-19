Грушко заявил об ослаблении НАТО из-за роста числа членов альянса

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал политику открытых дверей противоречащей интересам НАТО, так как это, по его словам, делает альянс уязвимее.

«Что такое расширение НАТО? Это политика открытых дверей... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили о «ползучем» движении НАТО в сторону России.

16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты Москвы.