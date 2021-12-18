Число погибших в результате торнадо в штате Кентукки возросло до 77

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Число погибших в результате торнадо в американском штате Кентукки выросло до 77. Об этом объявил губернатор штата Энди Бешир.
Число погибших в результате торнадо в штате Кентукки возросло до 77
  • Reuters
  • © Adrees Latif

«Число погибших достигло 77», — приводит портал USA Today заявление губернатора.

По его словам, ещё 17 человек остаются пропавшими без вести. Порядка 140 человек обратились за медицинской помощью из-за последствий стихии.

Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.

Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.

Российская дипмиссия выразила соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в нескольких регионах США.

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