Число погибших в результате торнадо в штате Кентукки возросло до 77
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«Число погибших достигло 77», — приводит портал USA Today заявление губернатора.
По его словам, ещё 17 человек остаются пропавшими без вести. Порядка 140 человек обратились за медицинской помощью из-за последствий стихии.
Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.
Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.
Российская дипмиссия выразила соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в нескольких регионах США.