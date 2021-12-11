Не менее 50 человек погибли из-за торнадо в штате Кентукки
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора Кентукки Энди Бешира.
«Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», — заявил он.
По его словам, штат в своей истории никогда ещё не сталкивался с такими сильными торнадо.
Он отметил, что десятки человек погибли на фабрике по производству свечей, по которой ударила стихия.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины природных катаклизмов.