Не менее 50 человек погибли из-за торнадо в штате Кентукки

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Несколько десятков человек погибли в американском штате Кентукки из-за обрушившихся на него торнадо 10 и 11 декабря.
Не менее 50 человек погибли из-за торнадо в штате Кентукки
  • AP Photo/Jeff Roberson

Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора Кентукки Энди Бешира.

«Мы считаем, что число погибших жителей штата будет выше 50. Не исключаю, что в итоге мы насчитаем от 70 до 100 погибших», — заявил он.

По его словам, штат в своей истории никогда ещё не сталкивался с такими сильными торнадо.

Он отметил, что десятки человек погибли на фабрике по производству свечей, по которой ударила стихия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины природных катаклизмов.

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