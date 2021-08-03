Синоптик назвал причины природных катаклизмов

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины природных катаклизмов.
Синоптик назвал причины природных катаклизмов
  • РИА Новости

«Атмосфера в результате повышения температуры воздуха на планете Земля накаляется. Это приводит к высокому энергетическому потенциалу, который и порождает эти невероятные мощи, материнские гибридные облака, которые являются причиной торнадо с таким своеобразным вращающимся вихрем», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как прогнозирует эксперт, самый опасный холодный фронт уходит в сторону Поволжья. Там высока вероятность ливней, гроз, града, усиления шквалистого ветра, торнадо очагового характера.

«Сначала Поволжье, потом Предуралье, Урал, Зауралье. В основном Кировская область, Волго-Вятский регион, Пермский край, Свердловская область с переходом на юг Тюменской области», — считает Тишковец.

По его словам, этим регионам необходимо быть готовыми.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с газетой «Известия» рассказал, как вести себя во время смерча.

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