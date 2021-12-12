Посольство России в США выразило соболезнования в связи с последствиями ураганов
«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийных бедствий.
Президент США Джо Байден ранее назвал унёсшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.
Он поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.
Губернатор штата Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.