Посольство России в США выразило соболезнования в связи с последствиями ураганов

Российская дипмиссия выразила соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в нескольких регионах США.

«Посольство выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Российские дипломаты пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийных бедствий.

Президент США Джо Байден ранее назвал унёсшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.

Он поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.

Губернатор штата Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.