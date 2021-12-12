Байден назвал бушующие в США ураганы сильнейшими в истории

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Президент США Джо Байден назвал унёсшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.

«Я серьёзно отслеживаю ситуацию. Вероятно, это один из самых сильных ударов торнадо в истории», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Байдена, некоторые регионы после стихийных бедствий сейчас напоминают зону боевых действий.

«Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб», — добавил он.

Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.

Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.

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