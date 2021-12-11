Байден объявил режим ЧС в штате Кентукки из-за торнадо

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки, где десятки людей погибли во время прошедших торнадо.

«Президент Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что ураганы и сильный ветер не утихают в регионе.

Ранее сообщалось, что Байден получил доклад о ситуации с разрушениями от обрушившихся на семь штатов торнадо и поручил выделить помощь пострадавшим регионам.

Губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.