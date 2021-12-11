Байден поручил выделить помощь пострадавшим от торнадо штатам

Президент США Джо Байден получил доклад о ситуации с разрушениями от обрушившихся на семь штатов торнадо и поручил выделить помощь пострадавшим регионам.

«Глава федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили президенту о критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов ночью», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Байден поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

Ранее губернатор Кентукки Энди Бешир не исключил, что число жертв непогоды в штате может составить от 70 до 100 человек.