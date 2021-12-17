ЕС выступил за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках существующих форматов

Короткая ссылка
Евросоюз выступает за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках уже существующих форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
ЕС выступил за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках существующих форматов
  • Reuters

«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия», — приводит РИА Новости его слова.

Стано отметил, что Совет Россия — НАТО и механизмы ОБСЕ являются основополагающими в любом взаимодействии с Россией.

В ЕС, подчеркнул дипломат, считают, что суверенное государство «имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

«Россия должна это понимать и уважать», — подытожил Стано.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.

Позднее стало известно, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить