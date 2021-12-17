ЕС выступил за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках существующих форматов

Евросоюз выступает за обсуждение вопросов безопасности с Россией в рамках уже существующих форматов. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия», — приводит РИА Новости его слова.

Стано отметил, что Совет Россия — НАТО и механизмы ОБСЕ являются основополагающими в любом взаимодействии с Россией.

В ЕС, подчеркнул дипломат, считают, что суверенное государство «имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы».

«Россия должна это понимать и уважать», — подытожил Стано.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что получил предложения России по гарантиям безопасности.

Позднее стало известно, что США передадут России свои предложения по переговорам о безопасности на следующей неделе.