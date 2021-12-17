В Союзе журналистов России осудили слова европейского комиссара о вещании RT DE в Германии

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

«Союз журналистов России считает, что такое поведение немецкого руководства в адрес нового канала RT DE нарушает и свободу слова, и свободу распространения информации, которую декларируют все европейские конституции, как и американская первая поправка. К сожалению, не только эти ведомства, о которых мы с вами сейчас говорили, но и журналистское сообщество Германии и Союз журналистов также поддерживают разнообразные санкции против российских СМИ», — рассказал Соловьёв.

Он отметил, что это связано с боязнью конкуренции.

«Потому что явно эта информация, которая будет идти на канале RT DE, будет против мейнстрима. Хоть какие-то новости, которые не совпадают с тем, что идёт на основных немецких каналах, конечно, будут вызывать очень сильное раздражение. Я думаю, что мы обратимся с этой информацией к Международной федерации журналистов. Может быть, это хоть каким-нибудь образом повлияет на то, чтобы изменить решение немецких властей и общественных организаций», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

В настоящее время комиссар пытается с помощью своих полномочий надавить на независимых европейских операторов спутникового телевидения, чтобы заставить их прекратить вещание RT DE.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал RT auf Sendung был удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.