В Кремле заявили о несогласии с выводами по делу об убийстве Хангошвили в Берлине
- РИА Новости
Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве Хангошвили. Сторона обвинения заявляла о якобы имевшейся связи Соколова «с российскими государственными ведомствами».
«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — заявил Песков на брифинге с журналистами.
В связи с ситуацией в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева. Двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон грата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированным дело об убийстве Хангошвили в Берлине.