В Кремле заявили о несогласии с выводами по делу об убийстве Хангошвили в Берлине

Россия категорически не согласна с выводами берлинского суда по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве Хангошвили. Сторона обвинения заявляла о якобы имевшейся связи Соколова «с российскими государственными ведомствами».

«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

В связи с ситуацией в МИД Германии вызвали российского посла Сергея Нечаева. Двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированным дело об убийстве Хангошвили в Берлине.