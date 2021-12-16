Захарова назвала политизированной ситуацию вокруг дела об убийстве в Германии Хангошвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированным дело, связанное с убийством гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.

Таким образом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» она прокомментировала решение немецких коллег о высылке двух российских дипломатов в связи с упомянутым делом.

«Вчера Берлин объявил о том, что высылает двух российских дипломатов именно в связи с вынесенным решением по данному делу... Как мы все понимаем, дело, мягко говоря, политизированное и оторванное от какого-либо представления о законности, праве», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД рекомендовала ещё раз ознакомиться с заявлением адвоката приговорённого по делу гражданина России Вадима Соколова, после чего многое станет ясным.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Двух сотрудников посольства России в Германии объявили персонами нон грата.

Посольство России выразило решительный протест властям ФРГ из-за решения о высылке двух российских дипломатов.