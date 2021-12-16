МИД России заявил о непричастности высылаемых из ФРГ дипломатов к делу Хангошвили

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Высылаемые из Германии российские дипломаты не имели отношения к ситуации с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщили в МИД России.
МИД России заявил о непричастности высылаемых из ФРГ дипломатов к делу Хангошвили
  • РИА Новости

Отмечается, что двое дипломатических сотрудников посольства России в Германии «не имели и не могли иметь к «делу З. Хангошвили» никакого отношения, о чём немецким властям хорошо известно».

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Он сообщил, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.

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