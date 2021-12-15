В Британии допустили, что «омикрон» станет сильнейшей угрозой здравоохранению за пандемию

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Исполнительный директор Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) доктор Дженни Харрис прокомментировала ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в стране.
В Британии допустили, что «омикрон» станет сильнейшей угрозой здравоохранению за пандемию
  • Reuters

«Вероятно, (омикрон-штамм. — RT) является самой значительной угрозой с начала пандемии», — приводит слова Харрис телеканал Sky News.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал добровольцев помочь в вакцинации населения страны и борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса.

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