В Британии допустили, что «омикрон» станет сильнейшей угрозой здравоохранению за пандемию

Исполнительный директор Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) доктор Дженни Харрис прокомментировала ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в стране.

«Вероятно, (омикрон-штамм. — RT) является самой значительной угрозой с начала пандемии», — приводит слова Харрис телеканал Sky News.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал добровольцев помочь в вакцинации населения страны и борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса.