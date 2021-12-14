Джонсон призвал добровольцев присоединиться к борьбе с распространением омикрон-штамма

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал добровольцев помочь в вакцинации населения страны и борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

«Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы помочь», — заявил Джонсон.

Отмечается, что Минздрав Великобритании фиксирует рост числа случаев штамма «омикрон» в стране.

Ранее главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон заявил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса.