Джонсон призвал добровольцев присоединиться к борьбе с распространением омикрон-штамма
- AP
«Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы помочь», — заявил Джонсон.
Отмечается, что Минздрав Великобритании фиксирует рост числа случаев штамма «омикрон» в стране.
Ранее главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон заявил, что «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне.
13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса.