В Великобритании умер пациент с омикрон-штаммом коронавируса

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В Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.
В Великобритании умер пациент с омикрон-штаммом коронавируса
  • Reuters

«К сожалению, да... по крайней мере, подтверждено, что один человек умер от «омикрона», — цитирует Джонсона Sky News.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что все инфицированные штаммом «омикрон» в России находятся в удовлетворительном состоянии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.

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