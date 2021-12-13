В Великобритании умер пациент с омикрон-штаммом коронавируса

В Великобритании умер первый человек, у которого был выявлен омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«К сожалению, да... по крайней мере, подтверждено, что один человек умер от «омикрона», — цитирует Джонсона Sky News.

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что все инфицированные штаммом «омикрон» в России находятся в удовлетворительном состоянии.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, может стать финальным для пандемии COVID-19 и всё будет зависеть только от поведения населения.