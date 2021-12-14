Врач заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал преобладающим в Лондоне

«Омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Лондоне. Об этом заявил главный специалист по общественному здравоохранению британской столицы Кевин Фентон.

«Наш последний мониторинг предварительных данных показывает, что более 50% случаев, которые анализируются в Лондоне, являются «омикроном», — сказал он в беседе с изданием Evening Standard.

По данным издания, число пациентов с коронавирусом в лондонских больницах возросло до 1360, что является самым высоким показателем с начала марта.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был обнаружен омикрон-штамм коронавируса.