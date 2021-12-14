ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует дальнейшее распространение омикрон-штамма.
ВОЗ предупредила о риске роста госпитализаций и смертей из-за омикрон-штамма коронавируса
  • Reuters

«По мере увеличения числа случаев... во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве случаев госпитализации и даже смертей», — заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

13 декабря стало известно, что в Великобритании умер первый человек, у которого был обнаружен омикрон-штамм коронавируса.

За сутки в стране было выявлено ещё 1576 случаев омикрон-штамма коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко также рассказал о состоянии российских граждан, инфицированных вариантом коронавируса «омикрон». По его словам, на сегодняшний день никакой угрозы жизни, утяжеления состояния нет.

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