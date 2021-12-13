Мурашко рассказал о самочувствии заболевших штаммом коронавируса «омикрон» россиян

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» рассказал о состоянии российских граждан, инфицированных вариантом коронавируса «омикрон».

«На сегодняшний день никакой угрозы жизни, утяжеления состояния мы не видим», — цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, пациенты получают минимальную терапию.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с «омикроном» были вакцинированы от COVID-19.