Мурашко рассказал о самочувствии заболевших штаммом коронавируса «омикрон» россиян
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- РИА Новости
«На сегодняшний день никакой угрозы жизни, утяжеления состояния мы не видим», — цитирует Мурашко РИА Новости.
По его словам, пациенты получают минимальную терапию.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с «омикроном» были вакцинированы от COVID-19.