Мурашко рассказал о самочувствии заболевших штаммом коронавируса «омикрон» россиян

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» рассказал о состоянии российских граждан, инфицированных вариантом коронавируса «омикрон».
Мурашко рассказал о самочувствии заболевших штаммом коронавируса «омикрон» россиян
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день никакой угрозы жизни, утяжеления состояния мы не видим», — цитирует Мурашко РИА Новости.

По его словам, пациенты получают минимальную терапию.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пациенты с «омикроном» были вакцинированы от COVID-19.

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