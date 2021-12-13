Голикова: штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан

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Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у 16 вернувшихся в Россию граждан
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением», — сказала Голикова, выступая в Госдуме.

6 декабря у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-штамм COVID-19. Позднее в центре им. Гамалеи получили образец штамма «омикрон» и собрали конструкцию вакцины против него.

Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, пациенты, у которых выявлен «омикрон», ранее прошли вакцинацию от COVID-19.

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