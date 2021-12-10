В НИЦ имени Гамалеи получили образец штамма «омикрон»

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург объявил о получении образца штамма коронавируса «омикрон».
В НИЦ имени Гамалеи получили образец штамма «омикрон»
  • AP
  • © Ted S. Warren

«Мы выделили «омикрон», — цитирует РИА Новости слова Гинцбурга.

Он уточнил, что специалисты приехали в стационар, где находятся пациенты, вернувшиеся из ЮАР с омикрон-штаммом коронавируса, взяли мазки и просеквенировали их.

Ранее у двух вернувшихся из ЮАР россиян был выявлен омикрон-вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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