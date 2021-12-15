Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от её действий».

В начале своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она напомнила, что в СМИ появляются сообщения о наращивании Россией военных сил у украинских границ.

Глава Еврокомиссии заявила, что такие действия говорят о попытках дестабилизировать ситуацию на Украине.

«Я хотела бы повторить наше твёрдое намерение гарантировать и защитить единство и суверенитет Украины, а также права всех других суверенных государств... Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, но это зависит от её действий», — цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.

12 ноября Bloomberg сообщал, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Москвой кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страна не собирается ни на кого нападать.