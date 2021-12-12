Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США

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Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при торнадо в ряде штатов США.
Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США
  • AP

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия.

«Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — добавил российский лидер.

Ранее российская дипмиссия выразила соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в нескольких регионах США.

Байден назвал унёсшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.

Он поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.

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