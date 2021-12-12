Путин выразил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США
- AP
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями торнадо, обрушившегося на Кентукки и ряд других штатов США», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате бедствия.
«Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии», — добавил российский лидер.
Ранее российская дипмиссия выразила соболезнования родственникам погибших в результате ураганов в нескольких регионах США.
Байден назвал унёсшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.
Он поручил немедленно выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам и объявил в Кентукки режим ЧС.